Анонс на 4 апреля
4 апреля с 9.00 до 20.00 налоговая служба проводит день открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций. Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
С 4 по 19 апреля во ВГУЭС - выставка «БАУХАУЗ 100 ВХУТЕМАС». Вход бесплатный, по предъявлению паспорта. Открытие 4 апреля в 16.00.
4 апреля в 13.30 во ВГУЭС - лекция для старшеклассников «Возрастные особенности учащихся». Справки и запись по тел.: +7(423) 240-40-23, +7(423) 240-42-98 или по электронной почте: press@vvsu.ru с пометкой «Открытые лекции».
4 апреля в 14.00 в Приморской краевой филармонии - публичная дискуссия «Культура. Локальное, универсальное, новое». Вход бесплатный по регистрации. Справки по тел.: +7(423) 241-06-10.
4 апреля - День веб-мастера.
4 апреля - католический праздник - День Интернета (День святого Исидора — покровителя Интернета).
4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
4 апреля - Всемирный день крысы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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