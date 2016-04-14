Анонс на 4 апреля

4 апреля с 9.00 до 20.00 налоговая служба проводит день открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций. Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.

С 4 по 19 апреля во ВГУЭС - выставка «БАУХАУЗ 100 ВХУТЕМАС». Вход бесплатный, по предъявлению паспорта. Открытие 4 апреля в 16.00.

4 апреля в 13.30 во ВГУЭС - лекция для старшеклассников «Возрастные особенности учащихся». Справки и запись по тел.: +7(423) 240-40-23, +7(423) 240-42-98 или по электронной почте: press@vvsu.ru с пометкой «Открытые лекции».

4 апреля в 14.00 в Приморской краевой филармонии - публичная дискуссия «Культура. Локальное, универсальное, новое». Вход бесплатный по регистрации. Справки по тел.: +7(423) 241-06-10.

4 апреля - День веб-мастера.

4 апреля - католический праздник - День Интернета (День святого Исидора — покровителя Интернета).

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

4 апреля - Всемирный день крысы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]