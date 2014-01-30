Оформление выплаты на третьего или последующего ребенка упростили в Приморье

Порядок предоставления выплаты на третьего (или последующего) ребенка стал более комфортным для многодетных приморцев. Изменения в закон о социальной поддержке многодетных семей позволяют переоформлять ежемесячное пособие не каждые полгода, а раз в год, - сообщили в администрации края.

Для предоставления ежемесячной выплаты по случаю рождения третьего (или последующего) ребенка требуется значительный пакет документов, в том числе данные о доходах каждого члена семьи. Большую часть документов специалисты департамента запрашивают в краевых и федеральных структурах самостоятельно, на условиях межведомственного обмена.

По словам специалистов, необходимость подтверждать доход, как правило, вызывает наибольшее нарекание со стороны родителей. Вместе с тем, государство, выделяя огромные средства на поддержку семей с детьми, жестко контролирует расходы регионов и требует неукоснительно соблюдать условия адресной помощи нуждающимся. Поэтому сведения о доходах – необходимый документ для оформления практически любой меры социальной поддержки. И эта закреплено нормативно-правовыми актами. Вступившие в силу изменения в краевой закон позволяют существенно сэкономить время и силы родителей на подтверждение права на демографическую выплату.

Еще одна хорошая новость касается семей, у которых в 2019 году вместо одного – третьего или последующего – ребенка родилась двойня или тройня. С этого года законодательно закреплено право получать ежемесячную выплату на каждого малыша, а не одну, как в предыдущие годы.

Напомним, выплата на третьего (или последующего) ребенка появилась в Приморском крае во исполнение майского Указа Президента России в 2013 году. Ее выплачивают семьям с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет 33 155 рублей.

«В этом году более 6,5 тысяч семей ежемесячно получают по 13 860 рублей. А за время реализации майского Указа около 17,3 тысяч многодетных приморцев воспользовались этой выплатой», – сообщила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Глава ведомства напомнила: мера социальной поддержки действует до трехлетия ребенка. Оформить ее можно лишь единожды – на одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье.

Еще одно изменение в закон, инициированное главой региона и вступившее в действие в конце марта, – предоставление единовременной выплаты семьям с шестью и более детьми социальной выплаты до 1 миллиона рублей на приобретение автотранспорта. Эта мера поддержки многодетных работает и в отношении приемных семей или взявших детей под опеку не менее трех лет назад.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]