Ухудшение погоды в Приморье ожидается уже в ночь на четверг

В ближайшие сутки погода в Приморском крае ухудшится. Циклон с Китая переместится на север Приморья, ночью его атмосферные фронты вызовут местами небольшие и умеренные осадки. Будет облачно и немного теплее, чем ночью накануне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", днём атмосферные фронты покинут край, осадки будут прекращаться и прояснит. Затока холода за циклоном не произойдёт, с утра воздух будет интенсивно прогреваться. Дневные температуры останутся такими же высокими. Но во второй половине дня с запада к Приморью подойдёт другой, более глубокий циклон. Осадки возобновятся и сохранятся в последующие сутки.

Завтра Владивосток накроет облачность, усилится ветер, и пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночь будет относительно тёплой, +1…+3 °С, днём +9…+11 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]