Пьянство за рулем остается самым опасным нарушением правил в Приморье

По данным статистики, с начала года в регионе зарегистрировано 147 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. По вине пьяных лихачей погибли 15 человек, 95 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних. Повреждено 240 транспортных средств. Наибольшее число автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, отмечено в городах Владивосток, Уссурийск, Артем и Дальнегорск. Пик происшествий пришелся на воскресенье, промежуток времени с 20 до 21. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Госавтоинспекцией продолжена практика проведения массовых проверок водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. В ходе профилактических рейдов с начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 2 тыс. 786 нетрезвых водителей. Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

При этом ключевым условием для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению. Приморцев просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут оперативные меры реагирования.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]