Со следующей недели ветеранам Владивостока начнут вручать подарки к 9 мая

По уже сложившейся традиции участников Великой Отечественной войны поздравят с предстоящим Днём Победы и вручат им подарки от городской администрации. Чествовать победителей будут на торжественных собраниях и по адресам проживания.

Как сообщили в администрации Владивостока, вручать подарки начнут уже со следующей недели. Подарки ко Дню Победы получат около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в краевом центре.

Напомним, что в этом году по решению городского Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве подарков от городской администрации были выбраны денежные сертификаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]