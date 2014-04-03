Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 15:46
  0

Со следующей недели ветеранам Владивостока начнут вручать подарки к 9 мая

Со следующей недели ветеранам Владивостока начнут вручать подарки к 9 мая

Фото: Из архива "Вести: Приморье"

По уже сложившейся традиции участников Великой Отечественной войны поздравят с предстоящим Днём Победы и вручат им подарки от городской администрации. Чествовать победителей будут на торжественных собраниях и по адресам проживания.

Как сообщили в администрации Владивостока, вручать подарки начнут уже со следующей недели. Подарки ко Дню Победы получат около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в краевом центре.

Напомним, что в этом году по решению городского Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве подарков от городской администрации были выбраны денежные сертификаты.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря