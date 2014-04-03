Со следующей недели ветеранам Владивостока начнут вручать подарки к 9 мая
По уже сложившейся традиции участников Великой Отечественной войны поздравят с предстоящим Днём Победы и вручат им подарки от городской администрации. Чествовать победителей будут на торжественных собраниях и по адресам проживания.
Как сообщили в администрации Владивостока, вручать подарки начнут уже со следующей недели. Подарки ко Дню Победы получат около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в краевом центре.
Напомним, что в этом году по решению городского Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в качестве подарков от городской администрации были выбраны денежные сертификаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.04.2016 В канун Дня Победы участники Великой Отечественной войны получат подарки
-
22.04.2015 Подарки от губернатора ко Дню Победы получат 500 ветеранов Арсеньева
-
22.04.2015 Участники Великой Отечественной войны Владивостока получают подарки в канун 70-летия Победы
-
17.04.2015 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают подарки от главы Владивостока Игоря Пушкарёва
-
06.05.2014 Губернатор лично подписал 2366 открыток для ветеранов Приморья
-
03.04.2014 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат подарки от Игоря Пушкарева
Добавить комментарий