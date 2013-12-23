Два пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят режим работы
Временно не будут работать (не будет осуществляться пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств через российско-китайскую границу) два пункта пропуска в регионе деятельности Уссурийской таможни (Приморский край):
- пункт пропуска МАПП «Краскино» не работает 5 апреля 2019 года;
- пункт пропуска ДАПП «Турий рог» не работает 5, 6, 7 апреля 2019 года.
Изменения связаны с тем, что в это время в Китайской Народной Республике отмечается праздник Цинмин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Отделение по связям с общественностью ДВТУ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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