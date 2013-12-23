Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 15:54
  0

Два пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят режим работы

Два пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят режим работы

Фото: Prim-Travel

Временно не будут работать (не будет осуществляться пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств через российско-китайскую границу) два пункта пропуска в регионе деятельности Уссурийской таможни (Приморский край):

- пункт пропуска МАПП «Краскино» не работает 5 апреля 2019 года;

- пункт пропуска ДАПП «Турий рог» не работает 5, 6, 7 апреля 2019 года.

Изменения связаны с тем, что в это время в Китайской Народной Республике отмечается праздник Цинмин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря