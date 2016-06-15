Гаражного вора задержали во Владивостоке
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о хищении имущества из ее гаража.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, злоумышленник проник в гараж, расположенный на улице Сафонова, отжав заднюю стенку, и похитил 5 комплектов автомобильной резины, литье и личные вещи. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил свыше 70 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 35-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя Владивостока.
В отделе полиции он дал признательные показания, а также сознался в совершении аналогичного преступления, совершенного ранее в районе улицы Сафонова. Там мужчина проник в гараж, сорвав навесной замок и похитив велосипеды, электроприборы, кондиционер, скрылся. Причиненный потерпевшему ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.
Большую часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшим.
По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция за данное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Полицейские проверяют фигуранта уголовных дел на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.12.2018 Во Владивостоке задержан серийный гаражный вор
-
14.12.2018 Полицейские задержали с поличным подозреваемых в серии краж из гаражей во Владивостоке
-
01.03.2017 Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в автоугоне
-
29.07.2016 В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии краж из гаражей
-
26.06.2016 В Чугуевском районе полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже
-
15.06.2016 Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в краже автозапчастей
Добавить комментарий