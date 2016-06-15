Гаражного вора задержали во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о хищении имущества из ее гаража.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, злоумышленник проник в гараж, расположенный на улице Сафонова, отжав заднюю стенку, и похитил 5 комплектов автомобильной резины, литье и личные вещи. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил свыше 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 35-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя Владивостока.

В отделе полиции он дал признательные показания, а также сознался в совершении аналогичного преступления, совершенного ранее в районе улицы Сафонова. Там мужчина проник в гараж, сорвав навесной замок и похитив велосипеды, электроприборы, кондиционер, скрылся. Причиненный потерпевшему ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.

Большую часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшим.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция за данное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские проверяют фигуранта уголовных дел на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]