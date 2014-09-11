«Вести: Приморье»: Во Владивостоке строители подали в суд на мэрию

Во Владивостоке застройщик территории на улице Надибаидзе подал иск на городскую администрацию. Сначала компании дали разрешение на строительство 23-этажного дома на небольшом зеленом участке. Позже выяснилось, что зона — рекреационная и нарушать флору здесь нельзя. Протестуют и местные жители. По их словам, еще одна многоэтажка в районе ударит по инфраструктуре и коммуникациям. В январе «Вести: Приморье» уже занимались этой темой — тогда жителям удалось отстоять территорию. Но история набирает обороты. Подробности расскажем в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]