Две жительницы Приморья пытались передать осужденным в колонию запрещенные предметы
Сотрудники ИК-22 и ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили передачу запрещенных предметов.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, при досмотре гражданок, прибывших для осуществления передачи и на свидания к осужденным, сотрудники обнаружили и изъяли сотовые телефоны и комплектующие к ним.
В ИК-22 запрещенные предметы были обнаружены и изъяты при досмотре гражданки З. во время осуществления передачи на имя одного из осужденных. В кармане куртки она пыталась пронести сотовый телефон с сим-картой. В осуществлении передачи отказано.
В ИК-27 гражданка М., прибывшая на свидание к осужденному, пыталась пронести сотовый телефон с сим-картой, спрятанные в дамской сумочке. В свидании было отказано.
Составлены протоколы об административных правонарушениях.
Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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