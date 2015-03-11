Две жительницы Приморья пытались передать осужденным в колонию запрещенные предметы

Сотрудники ИК-22 и ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили передачу запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, при досмотре гражданок, прибывших для осуществления передачи и на свидания к осужденным, сотрудники обнаружили и изъяли сотовые телефоны и комплектующие к ним.

В ИК-22 запрещенные предметы были обнаружены и изъяты при досмотре гражданки З. во время осуществления передачи на имя одного из осужденных. В кармане куртки она пыталась пронести сотовый телефон с сим-картой. В осуществлении передачи отказано.

В ИК-27 гражданка М., прибывшая на свидание к осужденному, пыталась пронести сотовый телефон с сим-картой, спрятанные в дамской сумочке. В свидании было отказано.

Составлены протоколы об административных правонарушениях.

Данный вид административного правонарушения, согласно ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]