Март в Приморье выдался снежным и экстремально тёплым

Март на значительной территории Приморского края оказался экстремально тёплым с неоднородным распределением осадков. Средняя месячная температура воздуха составила −3…+2 °C, на севере края до −5 °C, что выше средних многолетних значений на 2−5 градусов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Две декады по температурному режиму были экстремально тёплыми — выше многолетних значений: первая на 4−10, вторая на 3−7 градусов.

В третьей декаде температурный фон приблизился к климатической норме, на севере края и местами в западных районах стал на 1–3 градуса ниже неё. Температура воздуха ночью составляла −5…−10 °C, в центральных и восточных районах временами −12…−17 °C, и только в отдельные ночи третьей декады на севере края она понижалась до −20…−25 °C.

В прибрежных районах в ночные часы часто температура была близка к 0 °C. В первой декаде и во второй половине второй декады наблюдались аномально высокие значения температур. Воздух прогревался до +5…+10 °C, в отдельные дни до +12…+19 °C. В остальное время температура воздуха составляла +2…+7 °C, с кратковременным понижением до 0…−3 °C.

Во Владивостоке в трёх случаях были установлены новые абсолютные максимумы температур, превышающие прежние их значения: 3 и 8 марта на 0,8–1,9 °C, а 19 марта на 5,2 °C (+14,6 °C против +9,4 °C в 1959 году). Среднесуточная температура воздуха в краевом центре в течение 22 дней была выше нуля (по норме — 5 дней).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]