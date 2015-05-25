В прокуратуре Приморья рассказали подробности дела Владимира Иванова

Прокуратура Приморского края направила в суд дело о многомиллионной взятке. Фигурантом уголовного дела является экс-чиновника администрации Приморского края Владимира Иванова, сообщила "Вести:Приморье" старший помощник краевого прокурора Елена Телегина.

По ее словам, уголовное преследование исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края Владимира Иванова стало следствием оперативной разработки ФСБ.

В органы обратился лесопромышленник, сообщивший о факте взятки чиновнику администрации края. По словам предпринимателя, Иванов сам предложил за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины. В июле 2016 г. возле дома по ул. Петра Великого в г. Владивостоке Иванов лично получил денежное вознаграждение в размере 550 тыс. долларов США. По курсу доллара США на лето 2016 года, установленному Центральным Банком Российской Федерации, это составило более 35 млн. рублей.

После "сигнала" в ФСБ чиновника, который к тому времени уже уволился из администрации Приморского края, задержали. Против него было возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения Иванову суд выбрал домашний арест. В настоящее время расследование дела закончено и направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

34-летний Владимир Иванов трудовой путь начинал с должности инженера по охране и защите леса в КГУ «Приморское лесничество». Далее 7 лет проработал в КППК «Приморское лесохозяйственное объединение», пройдя путь от начальника отдела до заместителя директора. В конце июля 2015 года глава Приморья Владимир Миклушевский назначил Иванова исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]