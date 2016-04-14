Во всем мире отмечают День рождения штрихового кода — изобретения, которое положило начало автоматизации учета и продажи товаров, а значит — сделало обслуживание покупателей быстрым и удобным.

Эти полосатые символы на упаковках товаров стали уже настолько привычными, что мы порой не задумываемся, что они обозначают!

- Я не знаю для чего он нужен…

- Что-то проверять…

- Не помню, ничего не могу сказать.

Между тем штрих-код — специальный паспорт товара, в котором зашифрованы его данные. По европейскому стандарту под вертикальными полосками расположены 13 цифр. Первые три обозначают страну-изготовителя или его представительства, следующие выдают код предприятия и товара, показывают цену.

Наталья Монашова, администратор торгового зала: «Кассиру достаточно поднести штрих-код к сканеру, и о товаре выходит вся информация».

Этот новый стандарт маркировки родился 3 апреля 1973 и изменил ход истории розничной торговли! Штрих-код дал старт автоматизации учета и быстрой продаже товаров оставив в прошлом длинные очереди в продуктовые отделы.

Надежда Петрова, покупатель: «Раньше неудобно было — касс не было, стояли в очередях, ждали, пока взвесят товар и посчитают на счетах!»

Так, в советских магазинах, чтобы купить, к примеру, мясо, рыбу и капусту, нужно было в мясном, рыбном и овощном отделах взвесить нужное количество продуктов, оплатить их на кассе и с чеками вернуться за покупками.

То ли дело в нынешних супермаркетах: набрал продукты в тележку, выложил на ленту, кассир отсканировал этикетки и пробил чек! А все благодаря штрих-коду — гениальному изобретению!

Его изобретатели — американские аспиранты, которые прислушались к пожеланию владельцев продовольственных компаний и придумали удобный способ сбора информации о продажах на кассах магазинов. Метод кодирования они запатентовали в 1949 году, и теперь 80 % товаров в мире кодируются именно так.

Илья Мирин, директор Школы цифровой экономики ДВФУ: «У них появились первые торговологические центры крупные, которые продавали десятки и сотни тысяч товаров. Сделать технологию, которая бы работала почти в любой позиции с возможными искажениями, переворачиваниями с неидеальной аппаратурой — это очень сложно. Там довольно серьезная математика лежит».

В современном мире с огромной номенклатурой товара штрих-кодов уже не хватает, говорят специалисты. Поэтому для классификации товара разрабатывают новые способы маркировки. Такой цифровой помощник даст понять, если под известной маркой скрывается подделка! При этом штрих-кодирование пока никто не отменял.

Игорь Ровинец, начальник контрольного отдела Департамента лицензирования Приморского края: «Есть такой международный регистр, который содержит в себе всю информацию о произведенных товарах, на которых нанесены штрих-коды. И, зайдя в эту систему, можно узнать характеристики этого товара».

И совсем не обязательно они могут выглядеть как унылая последовательность черных и белых полос. Люди творческие давно выходят за рамки привычного и придумывают самые разнообразные формы, чтобы привлечь внимание покупателей. Креативный дизайн штрих-кодов работает как отличный маркетинговый ход!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]