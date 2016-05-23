Лесной пожар ликвидировали в Уссурийске

По состоянию на четверг, 4 апреля, 10.00 лесных пожаров в Приморском крае нет.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте лесного хозяйства Приморья, за минувшие сутки в Уссурийске был ликвидирован пожар на площади 10 гектаров.

«На пожаре работали семь человек и две единицы техники», – отметили в ведомстве.

На данный момент лесных пожаров в крае нет, однако космический мониторинг выявил 23 тепловые аномалии.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», а также по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]