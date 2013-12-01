Владельцам автомобилей, пострадавших при порыве теплотрассы во Владивостоке, возместят ущерб

Ремонтные бригады Приморских тепловых сетей оперативно устранили порыв на магистральной теплотрассе в районе Океанского проспекта во Владивостоке. В данный момент на этом участке ведутся работы по благоустройству территории. К вечеру четверга место порыва уже будет заасфальтировано.

Напомним, авария произошла 3 апреля в одном из оживленных районах города. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные в месте порыва. Пострадавших нет.

Для устранения аварии в этот же день, в 15.40, от теплоснабжения была временно отключена часть потребителей Владивостока. Под отключение в данном районе попали 63 жилых дома. Ремонтные бригады устранили порыв к 23.55 этого же дня.

Автомобили, пострадавшие при порыве теплотрассы, попадают под страховой случай компании. Владельцы транспортных средств уже обратились в ресурсоснабжающую компанию, им будет возмещен ущерб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на АО «ДГК».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]