Владельцам автомобилей, пострадавших при порыве теплотрассы во Владивостоке, возместят ущерб
Ремонтные бригады Приморских тепловых сетей оперативно устранили порыв на магистральной теплотрассе в районе Океанского проспекта во Владивостоке. В данный момент на этом участке ведутся работы по благоустройству территории. К вечеру четверга место порыва уже будет заасфальтировано.
Напомним, авария произошла 3 апреля в одном из оживленных районах города. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные в месте порыва. Пострадавших нет.
Для устранения аварии в этот же день, в 15.40, от теплоснабжения была временно отключена часть потребителей Владивостока. Под отключение в данном районе попали 63 жилых дома. Ремонтные бригады устранили порыв к 23.55 этого же дня.
Автомобили, пострадавшие при порыве теплотрассы, попадают под страховой случай компании. Владельцы транспортных средств уже обратились в ресурсоснабжающую компанию, им будет возмещен ущерб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на АО «ДГК».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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