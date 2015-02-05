В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр
С 1 апреля 2019 года в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, начал функционировать Единый консультационный центр.
Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 4943 (звонок бесплатный).
Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.08.2018 Новый главный санитарный врач назначен в Приморье
-
20.03.2018 В Приморье открыта горячая линия по вопросам борьбы с туберкулезом
-
14.03.2018 Анонс на 15 марта
-
23.01.2018 В Приморье работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
-
14.03.2016 Анонс на 15 марта
-
05.02.2015 У госпитализированного приморца не обнаружено вируса лихорадки
Добавить комментарий