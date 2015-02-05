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В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр

В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр

Фото: molbulak.ru

С 1 апреля 2019 года в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей,  начал функционировать Единый консультационный центр.

Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 4943 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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