В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр

С 1 апреля 2019 года в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целях оказания консультационной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, начал функционировать Единый консультационный центр.

Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 4943 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]