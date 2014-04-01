В Приморье заведующая детсадом фиктивно устраивала людей на работу и получала за них зарплату
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада. Она обвиняется в совершении в преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2017 году обвиняемая фиктивно устраивала на работу в детский сад граждан и после начисления им зарплаты за работу, которую они фактически не выполняли, забирала деньги себе. Следствием установлено семь эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. В результате детскому саду причинен материальный ущерб в размере свыше 570 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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