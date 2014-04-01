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В Приморье заведующая детсадом фиктивно устраивала людей на работу и получала за них зарплату

В Приморье заведующая детсадом фиктивно устраивала людей на работу и получала за них зарплату

Фото: mediakuzbass.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада. Она обвиняется в совершении в   преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемая фиктивно устраивала  на работу в детский сад граждан и после начисления им зарплаты за работу, которую они фактически не выполняли, забирала деньги себе.  Следствием установлено семь эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. В результате детскому саду причинен  материальный ущерб  в размере свыше 570 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в  связи с чем  уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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