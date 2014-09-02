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Уникальный аппарат УЗИ приобретен для больницы Приморья

Уникальный аппарат УЗИ приобретен для больницы Приморья

Фото: ВКБ №4

Новый уникальный прибор стоимостью более 10 млн рублей введен в эксплуатацию в больнице №4 Владивостока. Современная техника позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях и поставить наиболее точный диагноз. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая, новое медоборудование позволяет не просто диагностировать заболевание, но своевременно назначить верное лечение и контролировать его ход.

Аппараты экспертного класса отличаются от обычных кардинально.

«Во-первых, здесь установлены чувствительные датчики, дающие картинку более высокого разрешения. Во-вторых, оригинальное программное обеспечение самого аппарата обрабатывает заведомо больший массив информации с датчиков и выдает цветную картинку соответствующего качества», – рассказала главврач.

Врачи клиники рассчитывают, что благодаря ускорению процедуры диагностики и постановки диагноза уменьшится средняя продолжительность госпитализации пациентов.

В настоящий момент лечебно-профилактическое учреждение принимает на госпитализацию экстренных и плановых больных.

Напомним, в 2015 году на базе Владивостокской клинической больницы №4 было создано первичное сосудистое отделение (ПСО), которое в круглосуточном режиме принимает больных, в том числе и в критическом состоянии. В случае необходимости пациенты госпитализируются в отделение интенсивной терапии и анестезиологии, после чего по показаниям переводятся в неврологическое отделение.

Ежегодно стационарное лечение в ВКБ №4 проходят около восьми тысяч жителей Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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