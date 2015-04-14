Анонс на 5 апреля
5 апреля во Владивостоке в 10.00 в актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20, 2 этаж) пройдет церемония вступления в должность главы Владивостока Олега Гуменюка.
5 апреля в Приморье налоговая служба проводит день открытых дверей с 09.00 до 20.00.
5 апреля на водных объектах Приморья открывается навигация маломерных судов.
5 апреля во Владивостоке с 10.30 до 12.30 в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в корпусе В, «Средний зал», состоится выставка-презентация проектов, подготовленных участниками Тихоокеанской проектной школы (ТПШ).
5 апреля во Владивостоке в Приморском центре занятости (ул. Пушкинская, 13) с 11.00 до 12.30 пройдет мероприятие «Работа на Дальнем Востоке: мегахолдинги и собственный бизнес». Вход свободный.
5 апреля во Владивостоке в 14.00 на базе адаптивного тренажерного зала «Спортивный Владос» (ул. Часовитина, 7) состоится акция по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8-914-790-96-04.
5-6 апреля г. Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Краевые финальные соревнования среди школьных команд «Локо-Баскет», 4-ый этап всероссийских соревнований сезона 2019 г. Начало в 10.00.
5-7 апреля г. Фокино. Открытое Первенство г. Фокино по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2011 гг.р.
5 апреля — Международный день супа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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