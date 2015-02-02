В Первомайском районе Владивостока после пятимесячного ремонта свои двери открыла детская поликлиника № 4. Капитальный ремонт в медучреждении не проводился со дня постройки здания — с 1972 года. На капитальную реконструкцию поликлиники выделили более 10 миллионов рублей. Медперсонал и строители сделали всё, чтобы маленьким пациентам и их родителям было уютно и комфортно во время визита к врачу.

Капитальный ремонт был сделан с учетом проекта «Бережливая поликлиника», теперь потоки заболевших и уже здоровых детей в поликлинике разделены. Вход и выход оборудованы согласно последним требованиям, в том числе и для маломобильных граждан.

Ольга Акимова, заведующая клинико-диагностического отделения детской поликлиники № 4 г. Владивосток: «Больные дети идут совершенно с другого входа и не контактируют со здоровыми детьми. Для них открыт целый бокс и неотложной помощи кабинет. И родители благодарят за то, что они заходят и видят заботу о них».

Во время ремонта учтены пожелания и врачей, и родителей. Сейчас здесь есть колясочная, большая гардеробная, открытая регистратура, а также комната для кормления малышей и игровая зона. Все помещения поликлиники оформлены в светлых тонах, а на стенах коридора ребят встречают мультяшные герои.

Инна Зеленкова, главный врач детской поликлиники № 4 г. Владивосток: «Когда я видела реакцию своих докторов, а самое главное — своих пациентов, которые радовались, благодарили. И там у нас целая книга отзывов, где все написали и радуются, и благодарят. Наверное, это самая большая награда, которую может получить руководитель».

Кабинеты врачей просторные, с новой мебелью. Ожидает медперсонал и новое современное оборудование для ЛОР-отделения — лор-комбайн, полный набор для кабинета окулиста, эндоскоп и набор лечебного оборудования для реабилитации. На эти цели выделили почти 12 миллионов рублей.

Ирина Медведева, вице-губернатор Приморского края: «Мы сейчас разрабатываем план большой по медицинским учреждениям. И, как один из пунктов этого плана, мы действительно внесли на рассмотрение разработку многопрофильной большой поликлиники в Первомайском районе».

К поликлинике приписано 13,5 тысяч детей, что составляет половину детского населения Первомайского района Владивостока. И сегодня они получают медицинскую помощь в комфортных и уютных условиях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]