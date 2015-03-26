«Дети войны» начали получать выплаты в Приморье

На этой неделе в Приморье начали выплачивать по одной тысяче рублей приморцам категории «дети войны». Первая по новому закону денежная выплата приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в администрации Приморского края, на материальную поддержку «детей войны» в региональном бюджете предусмотрели 228,2 миллиона рублей. По предварительным данным, в апреле выплату должны получить 107,6 тысяч пенсионеров, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Схема доставки ежегодной денежной выплаты та же, что и по «губернаторской тысяче»: вместе с пенсией на дом, через почтовое отделение или на банковскую карту. В зависимости от того, как человеку доставляют пенсию.

Вторая выплата в размере тысячи рублей будет приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны.

Кроме дополнительной материальной поддержки пожилых людей закон, инициированный губернатором края Олегом Кожемяко, закрепил для «детей войны» льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Сегодня "дети войны" имеют возможность компенсировать 100% расходов за капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере 50%.

Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах.

Кроме того, в муниципальных образованиях продолжается выплата «губернаторской тысячи». По информации специалистов, дополнительную материальную поддержку получили около 540 тысяч пенсионеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]