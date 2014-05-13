Первую «Полку добра» установили в Уссурийске. Социальная акция стартовала по инициативе предпринимательского сообщества. Теперь нуждающиеся жители города могут получить бесплатные продукты в одном из местных супермаркетов.

Предприниматели из Уссурийска Игорь Ветрюк и Елена Калинина не просто отовариваются в местном супермаркете. В этой тележке — первый запас продуктов для первой в городе «Полки добра». Суть акции проста: тот, кто может себе это позволить, заполняет продуктовую полку на выходе из магазина. А тот, кто в этом действительно нуждается, может брать отсюда продукты бесплатно!

Игорь Ветрюк, член Совета предпринимателей УГО, представитель общественной организации «Опора России»: «Это продукты первой необходимости. Это, соответственно, различные крупы — гречка, рис, это консервы — сайра, тушенка, макароны, чай, хлеб…»

Идея создать «добрую полку» зародилась давно — проект воплотили в жизнь члены уссурийского Совета предпринимателей. Поэтому им и выпала честь первыми заполнить полку продуктами. Организаторы акции не надеются, что уссурийцы будут так же приносить сюда еду тележками и корзинами, да это и не нужно. Даже маленький вклад — пачка чая или булка хлеба от одного человека — поможет тем, кто попал в трудное положение.

Светлана Шамрило, жительница Уссурийска: «На данный момент у меня сложилась такая ситуация, не очень приятная. У меня сын тяжело болен. И на данный момент у меня просто отсутствие средств. Мне вчера позвонила Ольга Борисовна Баранова и говорит: «Света, ты сходи вот сюда… В общем возьмите, что вам нужно!»

Лидия Марцынюк, жительница Уссурийска: «Это правильно даже! Есть бабушки, которые вообще… Ну, не за что купить! Поэтому я считаю, что это правильно».

- Как Вы думаете, сами будете сюда продукты класть?

- Я вот пенсию получу, приду, куплю и положу!

Эта «Полка добра» стала первой в Уссурийске, но наверняка не последней. Ранее подобные проекты зарождались во Владивостоке и Артеме. Однако постепенно социальные инициативы сходили на нет. Организаторы уссурийской акции надеются избежать ошибок своих предшественников.

Ольга Пьянова, член Совета предпринимателей УГО, руководитель общественной организации «Женщины Уссурийска»: «Инициатива не единичная — это бизнес-сообщество с этой инициативой выступило. То есть Совет предпринимателей! И все это будет постоянно на контроле, будем так говорить. И мы сами в этой инициативе заинтересованы. То есть все зависит только от нас. Мы надеемся, что эта акция будет надолго!»

По идее, «Полка добра» должна помочь как можно большему числу нуждающихся уссурийцев. Но во многом это зависит и от самих жителей города. Кто сможет пополнить ее новыми товарами, и кто действительно нуждается в бесплатной еде — каждый решает для себя сам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]