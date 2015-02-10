В приморской воде выявлено повышенное содержание нитратов и свинца
В марте 2019 года «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» проведены исследования 129 проб воды. В результате проведенных исследований выявлено восемь несоответствий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В результате лабораторных исследований в трех пробах выявлены несоответствия по микробиологическим показателям (превышение нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий). Эти показатели являются индикатором качества воды. В данном случае это означает, что такую воду обязательно нужно кипятить перед употреблением.
Кроме того, в одной пробе выявлены несоответствия по микробиологическим показателям (превышение нормативов по содержанию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий), а также превышение массовой концентрации нитратов.
В одной пробе установлено несоответствие по органолептическим показателям (мутность и цвет воды) и превышен допустимый уровень содержания железа.
В результате лабораторных испытаний еще в трех пробах выявлены несоответствия по содержанию свинца и перманганатной окисляемости.
Как отмечают в Находкинском филиале лаборатории, все неблагополучные пробы воды — из частных скважин.
Напомним, что по мнению специалистов, качество воды из глубоких скважин (не менее 50-70 метров) зачастую соответствует нормам. Вода из колодцев и неглубоких скважин нередко вызывает замечания.
Отметим, лаборатория проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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