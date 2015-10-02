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Внимание водителей: Очаги аварийности названы во Владивостоке

Внимание водителей: Очаги аварийности названы во Владивостоке

Фото: nsn.fm, УМВД по ПК

По данным статистики в 2018 году на трех перекрестках краевой столицы погибли пять человек, 81 – получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Очаги аварийности:

  • ул. Выселковая (поворот на ул. Днепровскую и ул. Анны Щетининой) – один человек погиб, 29 травмированы;
  • о. Русский (поворот на Канал) – три человека погибли, 26 – травмированы;
  • ул. Всеволода Сибирцева (поворот на ул. Толстого) – один человек погиб, 26 – травмированы.

«В настоящее время на указанных участках организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС. Собственником автомобильных дорог рассматривается вопрос установки дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка системы фото-фиксации административных правонарушений», - рассказали в пресс-службе.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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