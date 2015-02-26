"Дачные" электрички начинают курсировать в Приморье

На этих выходных, 6 и 7 апреля, на маршруты выйдет первая пара «дачных» электричек. Дополнительные поезда будут курсировать по маршрутам Владивосток – Кипарисово и Кипарисово – Владивосток, сообщает пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья».

Из Владивостока отправление в 07.45. От станции Вторая Речка до станции Угольная электричка будет следовать без остановок. Далее – со всеми «дачными» остановками. Прибытие в Кипарисово – в 09.00 утра.

В обратный путь от станции Кипарисово поезд будет отправляться в 16.50 и следовать со всеми остановками до Владивостока. Прибытие в 18.19.

С 20 апреля эти электрички перейдут на ежедневное курсирование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]