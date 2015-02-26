"Дачные" электрички начинают курсировать в Приморье
На этих выходных, 6 и 7 апреля, на маршруты выйдет первая пара «дачных» электричек. Дополнительные поезда будут курсировать по маршрутам Владивосток – Кипарисово и Кипарисово – Владивосток, сообщает пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья».
Из Владивостока отправление в 07.45. От станции Вторая Речка до станции Угольная электричка будет следовать без остановок. Далее – со всеми «дачными» остановками. Прибытие в Кипарисово – в 09.00 утра.
В обратный путь от станции Кипарисово поезд будет отправляться в 16.50 и следовать со всеми остановками до Владивостока. Прибытие в 18.19.
С 20 апреля эти электрички перейдут на ежедневное курсирование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.11.2017 Электрички в Приморье перешли на зимнее расписание
-
30.10.2017 В график движения приморских электричек внесены изменения
-
31.03.2017 Приморские электрички переходят на новый график работы
-
24.03.2017 В Приморском крае назначаются дополнительные пригородные поезда
-
29.10.2016 В праздничные дни в Приморье изменится расписание электричек
-
26.02.2015 С 1 марта в Приморье вводится новое расписание пригородных электропоездов
Добавить комментарий