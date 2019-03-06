Команда Кусто прибыла в Россию для помощи косаткам из "китовой тюрьмы"

Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто прибыла в Россию для помощи косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын сообщал, что Кусто, как ожидается, 4 апреля встретится с представителями министерства природных ресурсов РФ, проведет пресс-конференцию и вечером в тот же день вылетит во Владивосток, 5 апреля запланированы встреча с администрацией края и 6-го - выезд в "китовую тюрьму". Лисицын отмечал, что фонд Кусто привлек одних из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. По словам эколога, Кусто планирует покинуть Россию 9 апреля, остальная часть команды - 11 апреля.

"Кусто и другие эксперты прибыли в Москву, мы вышли с ними на связь. Пока у них все по плану – встреча с Минприроды, пресс-конференция, вылет в Приморье", - сказал Лисицын.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Между тем, в администрации заявили, что вместо «китовой тюрьмы» в бухте Средней будет центр реабилитации морских животных. Здесь планируют расширить вольеры, чтобы расселить косаток и белух. Сейчас за их состоянием пристально следят ветеринары и сотрудники центра адаптации.

Однако, ученые утверждают, что никакого центра адаптации млекопитающим не нужно.

"Никакой "центр реабилитации" там не нужен - необходимо как можно скорее реабилитировать и выпустить на свободу косаток и белух, после чего закрыть эту тюрьму навсегда", - сообщается в пресс-релизе Коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Экологи объясняют свою позицию тем, что реабилитационные центры для морских млекопитающих могут быть использованы заинтересованными лицами из индустрии дельфинариев для подготовки животных к продаже в развлекательных целях.

Споры вокруг косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, идут уже более полугода. Ряд экологов требует немедленно выпустить животных на волю. Между тем для млекопитающих это может быть опасно, ведь в тех местах, где их отловили, вода еще покрыта толстый слоем льда, а кормовая база очень скудная. В Минприроды России подчеркивают: для начала нужно подготовить научное заключение о готовности к возвращению в естественную среду по каждой особи. Пока же часть косаток и белух решено переселить в отдельные вольеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]