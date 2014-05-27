Телевышка на Орлиной сопке вновь засверкает во Владивостоке
После завершения реконструкции на телевышке снова засветится яркая иллюминация. Планируется, что работы по настройке освещения должны быть окончены к майским праздникам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В течение апреля специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) завершат настройку светового оборудования – телевышка подсвечивается при помощи более тысячи стробоскопов. Также в работе иллюминации задействовано немало сложного сопутствующего оборудования.
Собственником телевышки объекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Именно собственник в 2016 году начал реконструкцию телевышки, для этих целей подсветку отключили. Объект реконструировали, укрепили металлические конструкции. После этого специалисты ВПЭС провели реконструкцию светового оборудования.
После включения 180-метровая телевышка снова будет радовать жителей и гостей Владивостока сверкающей иллюминацией по выходным и праздничным дням.
Напомним, иллюминация на Орлиной сопке начала работать в 2012 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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