Телевышка на Орлиной сопке вновь засверкает во Владивостоке

После завершения реконструкции на телевышке снова засветится яркая иллюминация. Планируется, что работы по настройке освещения должны быть окончены к майским праздникам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В течение апреля специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) завершат настройку светового оборудования – телевышка подсвечивается при помощи более тысячи стробоскопов. Также в работе иллюминации задействовано немало сложного сопутствующего оборудования.

Собственником телевышки объекта является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Именно собственник в 2016 году начал реконструкцию телевышки, для этих целей подсветку отключили. Объект реконструировали, укрепили металлические конструкции. После этого специалисты ВПЭС провели реконструкцию светового оборудования.

После включения 180-метровая телевышка снова будет радовать жителей и гостей Владивостока сверкающей иллюминацией по выходным и праздничным дням.

Напомним, иллюминация на Орлиной сопке начала работать в 2012 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]