Во Владивостоке "Лексус" врезался в припаркованный большегруз
В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №2В на улице Катерной.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, 37-летний водитель автомашины "Лексус", двигаясь со стороны острова Русского в направлении улицы Окатовой, не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом "Ивеко", припаркованным вдоль проезжей части.
В результате автоаварии внедорожник получил серьезные механические повреждения. Его водитель за помощью к врачам обращаться не стал.
По результатам проведенной медицинской экспертизы состояние опьянения у водителя на момент ДТП не выявлено. С начала текущего года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения мужчина не привлекался. Неоплаченных штрафов не имеет.
В настоящее время ограничений движения автотранспорта по улице Катерной нет.
По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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