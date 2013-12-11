Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Первореченском районе Владивостока

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

18 января 2019 года приблизительно в 16.30 в районе остановки общественного транспорта «Аптека» около домов 46, 48 на улице Жигура, водитель автомобиля "Мазда Демио", госномер С830АЕ 125рус, при движении в сторону остановки общественного транспорта «3-я Рабочая» совершил наезд на пешехода.

В результате автоаварии причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по г. Владивостоку.

По данному факту следователем Следственной части СУ УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, изобличение виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в Управление МВД России по городу Владивостоку: ул. Военное шоссе, 24, кабинет №312 либо по телефону 8(423) 2655-064.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]