Подать документы, пройти медкомиссию и устроиться на судно за день в одном месте - так работает новый кадровый центр «Русской рыбопромышленной компании» во Владивостоке. Свои двери он открыл 4 апреля и уже предлагает сотни рабочих мест, в которых так нуждается приморская столица.

Один клик — талончик, и вас приглашают к специалисту. Елена Плотникова уже подписывает документы. Устраивается на работу не впервые - четыре года ходит в море матросом-обработчиком. Говорит, есть с чем сравнивать.

Елена Плотникова, соискатель: «В разные кабинеты стояли большие очереди, и вот выстаиваешь полдня, пока все пройдёшь, оформишься, сейчас намного проще».

Не выходя из кадрового центра, можно просмотреть вакансии, подать документы, пройти медицинскую комиссию и даже сразу узнать, когда отправишься в рейс.

Надежда Штабская, начальник отдела управления персоналом «Русской рыбопромышленной компании»: «Сейчас кадровый центр, который мы создали, позволяет в короткие сроки пройти процедуру оформления от и до. Если раньше это занимало 5-7 дней, то теперь 1-2 дня».

Открытие кадрового центра опережает запуск новых судов, которые еще не сошли со стапелей, и рыбоперерабатывающего завода в Надеждинском районе. Есть время набрать сильную команду. Всего «Русская рыбопромышленная компания» готова принять две тысячи новых сотрудников.

Фёдор Кирсанов, генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»: «Создание центра является очередным элементом по созданию современной, новой, эффективной компании будущего. Мы реализуем программу строительства новых судов, и нам необходимы профессиональные кадры, которые смогли бы работать».

Сергей Наставшев, заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов администрации Приморского края: «Это очень важно для Приморского края, потому что компания осуществляет инвестиционные проекты. И на эти рабочие места нужны квалифицированные кадры».

А квалифицированные кадры есть — предприятие плотно сотрудничает с морскими университетами Приморья. И нынешние выпускники, которые сегодня в кадровом центре лишь на экскурсии, в будущем могут стать сотрудниками «Русской рыбопромышленной компании».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]