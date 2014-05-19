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Вчера, 17:37
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Во Владивостоке на Океанском проспекте устранены последствия аварии на теплотрассе

Во Владивостоке на Океанском проспекте устранены последствия аварии на теплотрассе

Фото: Администрация г. Владивостока

Последствия произошедшего 3 апреля порыва на магистральной теплотрассе в оживленном районе городе на Океанском проспекте, 108 полностью устранены. На месте аварии провели работы по благоустройству, уложили новый асфальт, дорожное движение восстановлено. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, 3 апреля во Владивостоке на Океанском проспекте произошел порыв на магистральной теплотрассе. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные в месте порыва. Пострадавших нет.

Как сообщили в ДГК, авто, пострадавшие при порыве теплотрассы, попадают под страховой случай компании. Владельцы транспортных средств уже обратились в ресурсоснабжающую компанию, им будет возмещен ущерб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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