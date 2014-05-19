Во Владивостоке на Океанском проспекте устранены последствия аварии на теплотрассе
Последствия произошедшего 3 апреля порыва на магистральной теплотрассе в оживленном районе городе на Океанском проспекте, 108 полностью устранены. На месте аварии провели работы по благоустройству, уложили новый асфальт, дорожное движение восстановлено. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Напомним, 3 апреля во Владивостоке на Океанском проспекте произошел порыв на магистральной теплотрассе. Механические повреждения получили два автомобиля, припаркованные в месте порыва. Пострадавших нет.
Как сообщили в ДГК, авто, пострадавшие при порыве теплотрассы, попадают под страховой случай компании. Владельцы транспортных средств уже обратились в ресурсоснабжающую компанию, им будет возмещен ущерб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.04.2019 Владельцам автомобилей, пострадавших при порыве теплотрассы во Владивостоке, возместят ущерб
-
09.06.2016 Во Владивостоке на Океанском проспекте малолитражка протаранила «скорую помощь»
-
05.05.2015 Из-за аварии на теплотрассе часть Владивостока осталась без горячей воды
-
04.03.2015 Из-за аварии на теплотрассе часть жителей на Спортивной остались без горячей воды
-
12.06.2014 Массовое ДТП на Океанском проспекте спровоцировало дорожный затор
-
19.05.2014 Приморские тепловые сети: ущерб от порыва на теплотрассе по ул. Русской будет возмещен
Добавить комментарий