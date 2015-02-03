38-летний житель Уссурийска осужден за хищение имущества железной дороги

Сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на ст.Уссурийск был задержан 38-летний местный житель, похитивший с территории железнодорожного предприятия 47 фрикционных клиньев. Ущерб предприятию составил около 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, похититель выносил с территории железнодорожного предприятия фрикционные клинья, принадлежащие вагонно-ремонтной компании. Свои преступные действия он совершал около полуночи, пробираясь на территорию предприятия через проём в ограждении.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также отягчающие наказание обстоятельства, суд посчитал, что исправление данного гражданина возможно только в условиях изоляции от общества и приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

В зале суда подсудимый был заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]