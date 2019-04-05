В Думе Владивостока сегодня на заседании рабочей группы говорили о развитии парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость». На повестке дня вопросы о развитии городской инфраструктуры для создания условий по привлечению туристов в дальневосточную столицу. На заседании рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость» и туризму при Думе города Владивостока побывал Андрей Мозговой.

Создание инфраструктуры на исторических объектах «Владивостокской крепости» - основная тема. Обсуждались вопросы подъезда к объектам крепости, парковок для туристического транспорта, видовых площадок, а также шла речь о судьбе городских подземных переходов. Их формы и размеры позволяют использовать сооружения не только, как часть дорожного хозяйства, но и в туристических целях.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: «Мы рассмотрели в этой связи так называемый близкий комплекс объектов крепости. Для нас очень важно, чтобы это была инфраструктура дорожная и соответственно сам объект был удобен и привлекателен, и познавателен для наших туристов».

В администрации города разрабатывают программу «Создание условий для развития туризма в городе Владивостоке». Её авторы ждут предложений от всех, кому не безразлична история нашего города.

Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: «Поддержка сегодня губернатора на очень высоком уровне и поддержка федеральных органов и Ростуризма. Подчёркивает и говорит о том, что — друзья привлекательность у вас есть, объекты у вас есть. Они очень интересные. Они имеют историческое, можно сказать даже, мировое значение. Пожалуйста, используйте все возможности, чтобы город Владивосток стал туристической меккой».

Среди будущих владивостокских достопримечательностей, о которых говорили на рабочей группе - «тропа здоровья» от маяка Токаревский до нефтебазы в районе Первой речки, объект туристического показа «Маяк Токаревская кошка».

Также прозвучало предложение об установлении памятной датой Приморского края «День провозглашения города Владивостока крепостью» (30 августа 1889 года).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]