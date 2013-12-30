Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 22:17
  0

Стали известны подробности тяжелого ДТП на севере Приморья (фото 18+)

Стали известны подробности тяжелого ДТП на севере Приморья (фото 18+)

Фото: vl.ru

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Дальнегорском городском округе. Авария произошла в районе села Мономахово. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, несколько раз перевернулся и съехал в кювет. В салоне находились пять человек, один из них погиб, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

 33-летний водитель автомобиля Toyota Mark II превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров 31, 37 и 39 лет. Мужчины госпитализированы, водитель доставлен в реанимационное отделение. Четвертый пассажир – 40-летний житель поселка Рудная Пристань от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автоавария произошла в светлое время суток, дорожное покрытие – сухой асфальт. В Госавтоинспекции подчеркнули, что данный участок автодороги очагом аварийности не является.

Назначено проведение ряда исследований. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря