Стали известны подробности тяжелого ДТП на севере Приморья (фото 18+)

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Дальнегорском городском округе. Авария произошла в районе села Мономахово. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, несколько раз перевернулся и съехал в кювет. В салоне находились пять человек, один из них погиб, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

33-летний водитель автомобиля Toyota Mark II превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров 31, 37 и 39 лет. Мужчины госпитализированы, водитель доставлен в реанимационное отделение. Четвертый пассажир – 40-летний житель поселка Рудная Пристань от полученных травм скончался на месте происшествия.

Автоавария произошла в светлое время суток, дорожное покрытие – сухой асфальт. В Госавтоинспекции подчеркнули, что данный участок автодороги очагом аварийности не является.

Назначено проведение ряда исследований. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]