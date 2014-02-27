Арбитражный суд Приморья готов заплатить за квартиру на Эгершельде 20 млн. рублей

Арбитражный суд Приморского края объявил электронный аукцион на приобретение недвижимого имущества в городе Владивосток с последующим закреплением права оперативного управления за Арбитражным судом Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкй на сайт zakupki.gov.ru. Арбитражу нужна относительно новая 3-4 комнатная квартирой площадью не менее 110 кв. м. в районе Эгершельда.

Максимальная цена контракта составляет 19,9 млн рублей. Финансирование — из федерального бюджета. Предоставить недвижимость нужно в течение 30 дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона подведут 22 апреля.

Как уточняется в аукционной документации, речь идет о приобретении стандартного жилого помещения, пригодного для проживания (оно должно отвечать установленным санитарным, техническим правилам и нормам), соответствующего требованиям «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47). В жилом помещении должен быть проведен чистовой ремонт (не ранее лета-осени 2018 года), а также должна присутствовать необходимая для проживания мебель и бытовая техника.

Как уточняется в техническом задании, срок ввода дома в эксплуатацию должен быть от 2001 до 2018 года. Рынок недвижимости — вторичный. Количество комнат — 3-4. Общая площадь — 110-130 кв. м (не включая площадь балконов (лоджий)). Тип дома — многоподъездный, кирпичный. «Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги — Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток (микрорайон: Эгершельд)» — говорится в аукционной документации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]