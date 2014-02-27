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Вчера, 23:18
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Арбитражный суд Приморья готов заплатить за квартиру на Эгершельде 20 млн. рублей

Арбитражный суд Приморья готов заплатить за квартиру на Эгершельде 20 млн. рублей

Арбитражный суд Приморского края объявил электронный аукцион на приобретение недвижимого имущества в городе Владивосток с последующим закреплением права оперативного управления за Арбитражным судом Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкй на сайт zakupki.gov.ru.  Арбитражу нужна относительно новая 3-4 комнатная квартирой площадью не менее 110 кв. м. в районе Эгершельда. 

Максимальная цена контракта составляет 19,9 млн рублей. Финансирование — из федерального бюджета. Предоставить недвижимость нужно в течение 30 дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона подведут 22 апреля.

Как уточняется в аукционной документации, речь идет о приобретении стандартного жилого помещения, пригодного для проживания (оно должно отвечать установленным санитарным, техническим правилам и нормам), соответствующего требованиям «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47). В жилом помещении должен быть проведен чистовой ремонт (не ранее лета-осени 2018 года), а также должна присутствовать необходимая для проживания мебель и бытовая техника.

Как уточняется в техническом задании, срок ввода дома в эксплуатацию должен быть от 2001 до 2018 года. Рынок недвижимости — вторичный. Количество комнат — 3-4. Общая площадь — 110-130 кв. м (не включая площадь балконов (лоджий)). Тип дома — многоподъездный, кирпичный. «Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги — Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток (микрорайон: Эгершельд)» — говорится в аукционной документации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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