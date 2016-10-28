Почему приморцы работают удаленно и сколько им за это платят

Служба исследований HeadHunter выяснила, как приморские соискатели относятся к тому, чтобы работать удаленно.

Выяснилось, что среди работающих соискателей 31% работают удаленно: 14% — фрилансеры и 17% работают удаленно, будучи при этом в штате компании.

Больше половины соискателей из сфер маркетинга, рекламы и PR (56%) и искусства, развлечений и масс-медиа (55%) работают удаленно. 32% маркетологов работают на фрилансе, в сфере искусства же таких 47%.

Среди тех, кто сейчас работает в офисе, почти половина имела опыт работы удаленно: у 20% был опыт работы на фрилансе, еще 26% успели поработать удаленно, будучи в штате компании.

Что касается профессиональных сфер, то, помимо маркетинга (68%) и искусства (67%), в лидерах по доле офисных работников, имеющих опыт удаленной работы, оказалась сфера IT (68%).

А вот среди тех, кто сейчас работает удаленно, целых 90% имели опыт работы и в офисе тоже.

Подавляющее большинство офисных работников (85%) рассматривают в будущем возможность работать удаленно: 23% говорят про удаленную работу на фрилансе, еще 62% — про удаленную работу в штате компании.

Среди тех, кто работает удаленно в штате компании, более половины заявили, что изначально искали работу с такими условиями (53%). Еще 24% заявили, что их перевели на удаленную работу из офиса.

Каждый четвертый удаленный работник затруднился с ответом на вопрос, откуда они обычно работают удаленно, заявив, что бывает очень по-разному. При этом 69% заявили, что работают обычно из дома. Популярность же кафе и коворкингов оказалась минимальной — эти варианты выбрали менее 1% респондентов.

Более половины респондентов, работающих в штате на удаленной основе, заявили, что компания, на которую они работают, находится в том же городе, где они проживают (56%). Примерно треть респондентов указали, что компания находится в другом городе (34%). У 6% компания находится в другой стране, и лишь у 5% компания не имеет офиса в принципе.

Возможность самостоятельно распределять свое рабочее время — главный плюс удаленной работы, по мнению 79% соискателей. Еще 75% среди плюсов выделили экономию времени и денег на дорогу до работы. Для 64% плюсом является то, что можно работать из другого региона или даже страны.

«С начала года в Приморье было размещено порядка 500 вакансий с возможностью работать удаленно. Большее количество из них рассчитано на молодых специалистов и в такой сфере деятельности как IT. В основном за такую работу приморцу предлагают вознаграждение в размере 30 000 рублей» - отмечает Красуля Софья, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]