30-летний житель Уссурийска сдал на металл чужое авто
Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в хищении автомобиля, имеющее некондиционное состояние.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратился 37-летний местный житель. Мужчина заявил о краже автомашины, стоящей во дворе дома по улице Полушкина. Автомобиль стоял возле дома больше месяца, так как требовал ремонта.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Уссурийску, в ходе отработки мест сбыта похищенного, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили похищенный автомобиль на территории пункта приёма металла по улице Московской. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего местного жителя.
В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2018 года злоумышленник обратил внимание на автомобиль, стоящий долгое время во дворе дома по улице Полушкина. Предположив, что автомобиль «ВАЗ 2106» является брошенным, введя в заблуждение водителей эвакуатора и приемщиков на базе, предприимчивый гражданин сдал машину на лом металла. Вырученные от реализации денежные средства в сумме 8600 рублей он потратил по своему усмотрению.
В следственном отделе было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину полностью и дал признательные показания.
В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Вина обвиняемого полностью доказана материалами уголовного дела.
Уголовное дело направленно на рассмотрение в Уссурийский районный суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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