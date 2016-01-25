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В центре дальневосточной столицы в ДТП пострадал пассажир такси

Фото: dps_vl

Во Владивостоке на перекрестке Покровского парка ранним утром 5 апреля произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

Машина такси Honda Fit двигался по главной, со стороны Октябрьской, а Corolla ехала со стороны Океанского проспекта, водитель которой считал, что он ехал по главной, потому что едет прямо.

В результате Corolla влетела в бок Fit, от удара малолитражка перевернулась, пострадал пассажир.

Видео - avtopatrul_info.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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