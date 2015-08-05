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Во Владивостоке сотрудник ГИБДД приговорен к реальному сроку лишения свободы

Во Владивостоке сотрудник ГИБДД приговорен к реальному сроку лишения свободы

Фото: АиФ Уфа

Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока бывший сотрудник органов внутренних дел осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие).

Как сообщили в прокуратуре края,  преступление совершено инспектором в составе отдельного батальона  ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. Находясь по службе в районе проспекта 100-летия Владивостока в г. Владивостоке, инспектор остановил автомобиль марки «Honda Insight» под управлением иностранного гражданина, у которого отсутствовали документы, подтверждающие его право на пребывание в Российской Федерации. Фигурант предложил за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей проигнорировать факт совершенного водителем правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст.18.8 КоАП РФ. В день передачи взятки инспектор был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, поскольку водитель сообщил в правоохранительные органы о незаконных действиях должностного лица.    

Признав подсудимого виновным в совершении преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Суд также лишил осужденного права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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