Иностранец пытался вывезти из Приморья контрабандой около 15 млн рублей
Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте в ходе предварительного следствия установлено, что житель одной из Азиатских стран, пытался вывезти из России через аэропорт Владивостока, свыше 190 тысяч долларов США и 1 тысячи евро, не задекларировав их.
В ходе следствия мужчина пояснил, что деньги принадлежат ему и его коллегам, которые были заработаны на территории России, а вез он их домой, чтобы передать родственникам. О необходимости декларирования денег он не знал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
В настоящее время деньги изъяты и помещены на ответственное хранение.
Уголовное дело возбужденное по ч. 2 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и направлено в суд.
Решение суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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