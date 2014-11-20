Иностранец пытался вывезти из Приморья контрабандой около 15 млн рублей

Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте в ходе предварительного следствия установлено, что житель одной из Азиатских стран, пытался вывезти из России через аэропорт Владивостока, свыше 190 тысяч долларов США и 1 тысячи евро, не задекларировав их.

В ходе следствия мужчина пояснил, что деньги принадлежат ему и его коллегам, которые были заработаны на территории России, а вез он их домой, чтобы передать родственникам. О необходимости декларирования денег он не знал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

В настоящее время деньги изъяты и помещены на ответственное хранение.

Уголовное дело возбужденное по ч. 2 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте и направлено в суд.

Решение суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]