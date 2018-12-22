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Олег Гуменюк официально вступил в должность главы Владивостока

Олег Гуменюк официально вступил в должность главы Владивостока

Фото: Vl.ru

Сегодня, 5 апреля, в администрации Владивостока состоялось внеочередное заседание Городской Думы, на котором новый мэр дальневосточной столицы Олег Гуменюк принес присягу.

Гуменюк поклялся, что будет справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные ему полномочия и прилагать «все силы и способности на благо жителей города».

Напомним, конкурсная комиссия Думы Владивостока большинством голосов избрала Олега Гуменюка мэром города 28 марта на внеочередном заседании.

Олег Гуменюк родился в 1967 году во Владивостоке. Окончил государственный технический рыбохозяйственный университет. Работал тренером в ДОСААФ, затем - в спортивной и коммерческой сферах. С 2010 года занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту Амурской области, с 2011 года - министр по физкультуре и спорту этого же региона. В 2016 году был назначен директором хозяйственного управления администрации Приморского края, в конце 2018 года стал и.о. главы Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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