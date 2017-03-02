В Приморье мошенник наживался на чужом горе

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре края, мужчина оказывал на возмездной основе услуги по изготовлению и установке мраморных надгробий. Получив от клиентов денежные средства в рамках заключенных договоров, мужчина не намеревался выполнять взяты на себя обязательства. Действуя подобным образом, в период с 2015 по 2017 гг. ему удалось похитить свыше 810 тыс. рублей у доверчивых граждан. В ходе следствия фигурант возместил потерпевшим порядка 630 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]