Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Приморье

Подвели первые итоги досрочного периода ЕГЭ в Приморье. Наиболее успешно жители региона справились с экзаменом по литературе – среди участников есть те, кто получил наивысший балл.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в краевом департаменте образования и науки, в настоящее время основные дни досрочного периода уже подошли к концу – для участников, не явившихся на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Завершается первая волна экзаменов уже 10 апреля.

«Уже стали известны первые результаты ЕГЭ досрочного периода. Четыре участника экзамена по русскому языку получили выше 80 баллов. Наиболее успешные результаты – по литературе. Все 15 участников справились с заданием, трое получили высокие баллы, из них одна – студентка гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Полина Филатова справилась с экзаменом на 100 баллов», – рассказала заместитель руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Отметим, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. В этом учебном году ГИА-11 напишут более 10 тысяч одиннадцатиклассников, а также выпускников прошлых лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]