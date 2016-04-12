Анонс на 6 апреля

6-7 апреля - на маршруты выйдет первая пара "дачных" электричек по маршрутам Владивосток - Кипарисово и Кипарисово - Владивосток. Отправление из Владивостока — в 7.45, из Кипарисово — в 16.50.

6 апреля в 11.00 в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо (станция «Санаторная») - субботник. Приглашаются все желающие.

6 апреля в 20.00 во Владивостоке (ул. Светланская, 90) откроется выставка работ южнокорейского художника Ким Ил Тэ «Искусство. Изобилие».

6 апреля г. Уссурийск – Артем. XIV ежегодный мемориальный велопробег, посвященный памяти погибших в локальных войнах, 82 км. Подробнее



6 апреля в с. Чугуевка. Первенство Чугуевского муниципального района по футболу среди школьников 2007 г.р.

6 апреля в г. Ижевск. БК «Купол-Родники» Ижевск – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Матч за 9-15 место. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд сезон 2018-19 гг.

6-7 апреля в г. Владивосток, СК «Гринтур» (ул. Снеговая, 35), ДВФУ «Центр притяжения». Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивному туризму, дисциплина дистанция спелео.



6-7 апреля в г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и первенство Приморского края по рукопашному бою. Открытие 6 апреля в 12.00, 7 апреля начало в 12.00 (финалы).

6-7 апреля в г. Находка, с/к «Водник». 14-я Спартакиада предприятий, учреждений, организаций Находкинского городского округа. Начало в 10.00.

6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля - День работников следственных органов МВД России.

6 апреля - Родительская суббота у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]