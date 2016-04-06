Анонс на 7 апреля

7 апреля с 11.00 до 17.00 во Владивостоке в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» - активисты «Молодёжки ОНФ» проведут сбор макулатуры. Пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру, расположены по адресам: Океанской проспект, 43 (Владивостокский городской дворец детского творчества), Русская, 40 (Приморский Краевой Колледж Искусств), Гоголя, 41 (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса), проспект 100-летия Владивостока, 103 (Приморский краевой дом молодёжи). Рекордсменов по сбору ждут приятные сюрпризы и ценные подарки.

7 апреля в период с 9.00 до 13.00 на железнодорожном вокзале Владивосток медперсонал НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток ОАО «РЖД» и волонтёры-медики проведут акцию «Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья. Для всех желающих будет проведен прием врачей офтальмолога и кардиолога, лекция на тему ответственного отношения к собственному здоровью и дегустация продукции правильного питания.

7 апреля в 21.00 в клубе «Водолей» (Владивосток) - концерт группы FinchDay в поддержку фонда «Сохрани жизнь».

7 апреля в г. Владивосток, КСК «Фаворит» (пр-т 100-летия Владивостока, 152а, ост. Фабрика «Заря»). Первый этап Чемпионата и Первенства г. Владивостока по конному спорту.

7 апреля в г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Чертаново». 30 тур Олимп-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019.

7 апреля на о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ). Открытый Кубок ДВФУ по гребле – индор на гребных эргометрах. Начало в 09.00.

7 апреля на о. Русский, кампус ДВФУ. Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию, дисциплина велокросс.

7 апреля - Всемирный день здоровья.

7 апреля - День рождения Рунета.

7 апреля - День геолога в России.

7 апреля - День памяти погибших подводников.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]