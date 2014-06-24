Татьяна Бережная назначена вице-мэром Владивостока
К работе в администрации Владивостока приступила наша коллега журналист и ведущая Татьяна Бережная. Она стала новым вице-мэром Владивостока. Приказ о назначении подписал глава города Олег Гуменюк. На своем посту Татьяна Бережная будет курировать вопросы спорта, информационной и молодежной политики, взаимодействие с общественными организациями, а также работу комиссии по делам несовершеннолетних.
Коллектив ГТРК "Владивосток" поздравляет Татьяну Александровну с назначением и желает ей больших успехов в новом деле.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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