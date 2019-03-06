Команда Кусто оценит состояние косаток и белух после посещения "китовой тюрьмы"

Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто не стала делать заявлений о состоянии стони косаток и белух из "китовой тюрьмы" до того момента, пока они не осмотрят их лично, планируется, что это произойдет в субботу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Мы ничего не можем сказать сейчас до того, пока мы сами не увидим все своими глазами и сможем ознакомиться с документами", - сообщил во Владивостоке журналистам советник Ж.-М.Кусто, директор его экологической организации "Будущее океана" Чарлз Виник.

Он не уточнил, ознакомила ли российская сторона международных коллег с результатами обследования животных, сделанными накануне, но отметил, что команда Кусто знает, что такая работа была проделана.

"Нам рассказали об этой работе, нам описали работу, которая была сделана, нас уверяли, что у нас будет возможность присоединиться к российским ученым и совместно рассматривать отчеты", - отметил Ч. Виник.

Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что команда не исключает возможности увеличить время их пребывания в России.

"Если существуют подходящие причины остаться дольше или приезжать еще, то мы готовы это делать. Мы здесь по приглашению властей и, если наша помощь понадобится в будущем, мы готовы ее оказать", - отметил Ч.Виник.

В свою очередь сам Ж.-М.Кусто выразил признательность за приглашение местным властям и отметил, что рад делиться 70-лентим опытом работы в деле спасения морских млекопитающих.

"Мы рады, что можем предоставить опыт 73 лет работы. Основываясь на этом опыте, мы собрали команду. Мы поедем туда, чтобы работать с учеными, наблюдателями, с теми, кто работает непосредственно с этими животными, мы приехали чтобы помогать им разрабатывать план на будущее", - отметил Кусто, подчеркнув, что цель его команды не критика, а помощь и обмен опытом.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам встречи с Кусто выразил надежду, что команда специалиста поможет выработать верную стратегию по адаптации и возможному выпуску животных.

"Мы надеемся, что богатый опыт Жана Мишеля Кусто и тех ребят, которые приехали с ним, помогут нам составить полную картину по адаптации животных, по реабилитации и возможности их выпуска, в какие периоды. С учетом опыта наших ученых мы составим дорожную карту. Совместными усилиями придем к каким-то выводам, каким-то решениям, которые позволят определить перспективы где-то и выпуска этих морских млекопитающих, может где-то наши дельфинарии можно использовать, включить в программу", - отметил губернатор.

Как сообщалось, Ж.-М.Кусто написал письма Д.Кобылкину, в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморья, в которых он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг "китовой тюрьмы" и предложил свою помощь российским ученым в подготовке косаток и белух к выпуску на волю. Российские власти пригласили океанолога в Россию. Планируется, что 6 апреля команда Кусто осмотрит животных в "китовой тюрьме".

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики говорят, что животные сбежали, а экологи уверены, что они погибли. Ученые указывают на плачевное состояние некоторых животных, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний.

Судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Консилиум создал группу ученых, которые на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают намерение отправить выловленных животных в развлекательные заведения незаконным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]