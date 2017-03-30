Первые выходные апреля погода в Приморье будет неустойчивой

Сегодня циклон продолжит влиять на погоду в Приморье, на большей территории пройдут осадки. Максимальный фон температур понизится до 3…+8 °С. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во Владивостоке сегодня возможен слабый дождь. Усилится ветер. День будет не таким тёплым, как вчера, +6…+9 °С. Ближайшей ночью циклон покинет край, осадки начнут ослабевать, и во многих районах прекратятся.

В предстоящие выходные дни в Приморском крае ожидается неустойчивый характер погоды. Приморье останется в зоне влияния атмосферных фронтов, временами будут идти осадки то ослабевая, то усиливаясь. Температурный фон существенно меняться не будет. Минимальная температура воздуха составит +1…−6 °С, на северо-востоке −7…−13 °С. Максимальная температура +7…+13 °С, на северо-востоке +1…+6 °С.

Во Владивостоке в выходные дни погода в целом будет неплохой. В субботу, 5 апреля, преимущественно без осадков. Свежий ветер. В ночные часы около 0 °С. День будет тёплым, +8…+11 °С. В воскресенье, 7 апреля, не исключён слабый дождь. Температурный фон останется без изменений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]