Первые выходные апреля погода в Приморье будет неустойчивой
Сегодня циклон продолжит влиять на погоду в Приморье, на большей территории пройдут осадки. Максимальный фон температур понизится до 3…+8 °С. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во Владивостоке сегодня возможен слабый дождь. Усилится ветер. День будет не таким тёплым, как вчера, +6…+9 °С. Ближайшей ночью циклон покинет край, осадки начнут ослабевать, и во многих районах прекратятся.
В предстоящие выходные дни в Приморском крае ожидается неустойчивый характер погоды. Приморье останется в зоне влияния атмосферных фронтов, временами будут идти осадки то ослабевая, то усиливаясь. Температурный фон существенно меняться не будет. Минимальная температура воздуха составит +1…−6 °С, на северо-востоке −7…−13 °С. Максимальная температура +7…+13 °С, на северо-востоке +1…+6 °С.
Во Владивостоке в выходные дни погода в целом будет неплохой. В субботу, 5 апреля, преимущественно без осадков. Свежий ветер. В ночные часы около 0 °С. День будет тёплым, +8…+11 °С. В воскресенье, 7 апреля, не исключён слабый дождь. Температурный фон останется без изменений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.04.2019 В выходные дни погода в Приморье будет по-весеннему неустойчивой
-
21.12.2018 На следующей неделе погода будет по-зимнему холодной
-
11.04.2018 В выходные в Приморье ожидается "минус" и дождь со снегом
-
09.02.2018 В выходные дни к Приморью подойдет снежный циклон
-
06.04.2017 В выходные дни жителей Приморья ожидает изменчивая погода
-
30.03.2017 В первые выходные апреля в Приморье будет дождливо
Добавить комментарий