В Уссурийске задержаны подозреваемые в хищении железнодорожного имущества

В результате оперативно-розыскных мероприятий проводимых сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на ст.Уссурийск установлены и задержаны двое жителей Лесозаводска.

Мужчины 42 и 44 лет перебрасывали через ограду вагонно-ремонтного предприятия, расположенного на станции Ружино металлические детали от тележек грузовых вагонов.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, подозреваемые являются рабочими местного предприятия теплоснабжения, один из них ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений вновь стал инициатором противоправного деяния, предложив своему знакомому вывезти похищенное на личной машине в пункт приема металлолома.

Однако планам похитителей не суждено было сбыться, они были задержаны транспортными полицейскими в момент совершения преступления. Похищенные детали вагонных тележек общим весом свыше 800 килограммов изъяты.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Решение суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]