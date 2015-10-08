Приморский фермер усеял свои владения трупами
В Приморье специалисты Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства из Шкотовского района. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, при осмотре свиноводческого помещения обнаружен труп взрослой свиньи, с характерным гнилостным запахом и со следами трупного разложения.
В расположенном рядом с животноводческим помещением железнодорожном вагоне, который используется для содержания крупного и мелкого рогатого скота, обнаружены два замерзших трупа свиней. Брюшная полость одного трупа выедена животными. Здесь же обнаружен труп новорожденного теленка.
В помещении для содержания свиней и в прилегающем к нему загоне для выгула свиней – многочисленные останки обглоданных свиньями конечностей с копытами и кожей элементы скелета свиней.
Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за допущенные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 10. 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей.
Кроме того, за нарушение ветеринарно-санитарных правил Шкотовским районным судом 4 апреля вынесено решение о приостановке деятельности крестьянско-фермерского хозяйства на 60 суток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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