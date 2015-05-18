«Вести: Приморье. Интервью»: Протоиерей Артемий Владимиров: «Название Владивостока — вполне священное!»
«Вести: Приморье. Интервью» с Протоиереем Артемием Владимировым, старшим священником и духовником Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы, член Союза писателей России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.07.2018 Сотрудница ГАИ из Москвы разоткровенничалась про "правый руль"
-
12.06.2018 "Вести: Приморье. Интервью": Как обезопасить детей в дни летних каникул
-
06.07.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Как обезопасить детей на летних каникулах?
-
09.09.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Геннадием Жужлевым
-
19.05.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ксенией Рубец
-
18.05.2015 Интервью с руководителем Приморского отделения Союза журналистов России Виктором Сухановым
Добавить комментарий